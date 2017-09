'Tjerk Vermaning is nog steeds een open zenuw'

Tjerk Vermaning (foto: ANP/Cor Out)

AMSTERDAM - Veertig jaar na dato is Tjerk Vermaning nog steeds een 'open zenuw'. Dat concludeert schrijver Bennie Roeters uit Amsterdam tijdens het schrijven van zijn roman 'Tjerk'. Het boek is gebaseerd op leven en werk van Tjerk Vermaning, Nederlands beroemdste amateur-archeoloog uit Drenthe.

Vermaning was een zelfverklaard autoriteit, met een grote schare bewonderaars, maar de archeologische vakwereld zag in hem een 'stenenzoekend boertje' zonder enige wetenschappelijke achtergrond.



Omstreden

In 1966 ontving Vermaning nog de Culturele Prijs van Drenthe voor zijn baanbrekende vondsten en dik 10 jaar later stond hij voor de rechter in Assen wegens vermeende vervalsingen. Na veroordeling volgde vrijspraak, maar echte rehabilitatie bleef volgens Vermaning en zijn achterban uit.



In 1987 stierf Vermaning en vandaag de dag zijn nog steeds veel vragen rondom de vervalsingsaffaire van toen onbeantwoord.



Huiverig

De zaak ligt nog steeds gevoelig zegt Roeters: "Het was bijvoorbeeld erg moeilijk om een noordelijk archeoloog te vinden die naar mijn tekst wilde kijken om die te controleren. Wetenschappers zijn nog steeds huiverig om hun vingers te branden aan Tjerk Vermaning, terwijl Vermaning en andere amateur-archeologen archeologie wel populair hebben gemaakt bij het grote publiek."



