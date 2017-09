Groeten uit Grolloo: Bas Dost moet niet met zich laten piepelen

Johan Derksen vindt dat Bas Dost op zijn strepen moet staan. (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek "Groeten uit Grolloo' zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. In de eerste uitzending gaat het over voetballer Bas Dost.









Tegen Frankrijk en Bulgarije deed bondscoach Dick Advocaat geen beroep op de oud-speler van Germanicus en FC Emmen. Derksen vindt dat Dost niet meer met zich moet laten piepelen en als Advocaat hem ook in de volgende interland niet opstelt, de eer aan zichzelf moet houden. De Warming-Up is iedere vrijdag om 17:16 uur te zien op TV Drenthe en wordt daarna elk uur herhaald.