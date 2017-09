Minder boekingen van Drentse hotelkamers

In Drenthe werden er zes procent minder hotelkamers geboekt dan vorig jaar (foto: ANP)

ASSEN - In de eerste helft van dit jaar werden er zes procent minder hotelovernachtingen geboekt in Drenthe dan vorig jaar. In de rest van het land steeg het aantal hotelovernachtingen wel.





De meeste groei was er te zien in de Randstad. Zo is Amsterdam goed voor ruim een derde van alle overnachtingen. De groei is voornamelijk te danken aan buitenlandse gasten meldt het CBS. Het Centraal Bureau voor de Statisiek (CBS) zocht dit uit. Bekijk hier alle onderzoeksresultaten.De meeste groei was er te zien in de Randstad. Zo is Amsterdam goed voor ruim een derde van alle overnachtingen. De groei is voornamelijk te danken aan buitenlandse gasten meldt het CBS.