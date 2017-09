Live-uitzending Hurry-Up op losse schroeven

De eerste live-uitzending van Hurry-Up in de BENE-League staat op losse schroeven (foto: archief RTV Drenthe)

HANDBAL - Het is nog maar de vraag of de eerste wedstrijd van het seizoen van Hurry-Up tegen het Belgische Sasja, in de BENE-League, zaterdag live wordt uitgezonden op het online-kanaal van het Finse Fanseat.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De club uit Zwartemeer wil meer geld zien. De club ging een maand geleden weliswaar akkoord met de nieuwe deal, waardoor de wedstrijden in de BENE-League nu alleen tegen betaling live kunnen worden gevolgd, maar deed dat onder één voorwaarde: de club zou worden gecompenseerd vanwege het mislopen van sponsorinkomsten door het wegvallen met de deal die de club had met Podium TV en het Dagblad van het Noorden.



Compensatie

Voorzitter Hendrikus Velzing legt uit: "We hebben bij het NHV om compensatie gevraagd, omdat er nu geen advertenties met sponsorlogo's in de krant verschijnen."



Voorstel

Velzing werd door het NHV gevraagd om zelf met een alternatief plan te komen, maar deze werd resoluut van tafel geveegd. "Ik heb voorgesteld dat Podium TV één keer per maand een wedstrijd live uitzendt. Maar Fanseat wil het alleenrecht houden voor live-wedstrijden. Dat betekent ook dat TV Drenthe geen live-beelden mag verspreiden, wat ik persoonlijk enorm betreur. Maar Hurry-Up wil en wilde geen spelbreker zijn voor de andere clubs die nauwelijks tv aandacht krijgen."



Toegang geweigerd

Vooralsnog is er dus geen oplossing gevonden voor het ontstande probleem. "Zolang we als club niet worden gecompenseerd laten we de camera's van Fanseat niet toe in onze hal", laat Velzing weten. "Ons is compensatie beloofd en dat is er nog steeds niet, dus wij zijn van mening dat we volledig in ons recht staan."



Wel op TV Drenthe

Overigens zijn de beelden, in samenvatting, van Hurry-Up - Sasja zondag wel te zien in Drenthe Nu van TV Drenthe. Een ruime samenvatting kunt u dan vinden op www.rtvdrenthe.nl