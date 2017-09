Inwoners Borger-Odoorn mogen meepraten over zonneakkers

Inwoners mogen meepraten over zonneakkers (foto: pixabay.com)

EXLOO - Borger-Odoorn wil weten hoe inwoners aankijken tegen de plannen voor zonneakkers. Er liggen al aanvragen voor meer dan duizend hectare. De gemeente vindt daarom dat er kaders moeten komen. Burgers kunnen daar op vier avonden over meepraten.

“We willen weten wat de mensen er van vinden. En hoe je zonneparken zou moeten inpassen”, aldus wethouder Freek Buijtelaar. De laatste tijd leken de initiatieven voor zonneakkers over elkaar heen te buitelen, maar al die aanvragen liggen nog op de stapel, in afwachting van de spelregels die de gemeente nu wil opstellen.



Alleen een plan voor zonnepanelen op vloeivelden van Avebe is wel behandeld, omdat dit plan binnen de huidige regels past.



De gemeenteraad juicht het toe dat burgers bij het beleid rond zonneparken worden betrokken. PvdA en ChristenUnie vragen zich wel af waarom het niet gelukt is om dit samen met Aa en Hunze en Stadskanaal op te pakken.



Landbouwgrond

Het CDA is ook voorstander van de dialoogavonden. “Maar we vinden wel dat er eerst gekeken moet worden of je niet meer zonnepanelen op schuren en boerderijen kunt plaatsen. Het is best jammer om goede landbouwgrond uit productie te halen doordat je er zonnepanelen op zet”, aldus raadslid Roelof Tuin.



Vier avonden

De eerste dialoogavond is aanstaande dinsdag 12 september in de MFA in Nieuw-Buinen. Daarna volgt Valthermond, daar kunnen burgers op maandag 18 september terecht in ’t Brughuus. Verder zijn er avonden in Borger (19 september) en Odoorn (25 september).