Emmenaar op Sint Maarten: 'De sfeer is hier grimmig'

''De sfeer is hier grimmig'' vertelt Wietse Klaasen uit Emmen. (foto: ANP)

SINT-MAARTEN/EMMEN - Wietse Klaassen uit Emmen is op Sint-Maarten. Hij werkt in een apotheek aan de oostkant van het eiland. Hij noemt de sfeer erg grimmig.

''Vooral het eerste gedeelte van de orkaan, zeg maar een uur voordat we in het oog zaten, was het heftigst. Ik vond de schade in eerste instantie nog meevallen." De ravage werd richting Philipsburg erger. ''Omdat je door de wat armere wijken heen rijdt'', vertelt Wietse.



Gisteren werd Sint-Maarten zwaar getroffen door orkaan Irma. Op het Franse deel van het eiland zijn acht mensen om het leven gekomen. Op het Nederlandse deel is er één dode gevallen.



Telefoon- en internetverbindingen werken niet en er kan daarom weinig contact worden gelegd met het eiland. Ook is het vliegveld niet bereikbaar.



Plunderingen

Winkels worden geplunderd, zo ziet ook Wietse. "Alle elektronica en kledingzaken die beschadigd waren zijn helemaal leeggeroofd. Vandaag zijn ze begonnen met inbreken in winkels die nog wel fatsoenlijk waren."



Op straat ziet Wietse Klaassen steeds meer politie en ondersteuning van militairen en marechaussee. Zij proberen de orde te herstellen. Dat was gisteravond nog wel anders. "Ik zag acht man om een ATM heen staan die er om de beurten met een grote sledgehammer aan op het inslaan waren."



Hulp uit het buitenland

Het duurt waarschijnlijk nog drie weken voordat er functionerend stromend water is en elektriciteit vertelt Wietse. "Ook zal brandstof schaars worden. Met het oog op de plunderingen die nu al aan de gang zijn, zijn we wel angstig voor nog meer plunderingen en rellen."



Inmiddels is er hulp uit het buitenland onderweg. Zo vertrokken vanavond twee vrachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht vanaf Eindhoven naar Curaçao met goederen en extra militairen voor Sint-Maarten aan boord. Een geruststellende gedachte. "Het is in ieder geval erg geruststellend en hoopvol dat er (militaire) steun uit Nederland komt!"