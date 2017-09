Lokale omroep Borger-Odoorn breekt met Groningse partners

RTV Borger-Odoorn zegt samenwerking op

EXLOO - De lokale omroep RTV Borger-Odoorn heeft eenzijdig de samenwerking beëindigd met de partners in de provincie Groningen. Tot voor kort werkten de omroepen samen als RTV1. Dat meldde wethouder Albert Trip van Borger-Odoorn vanavond.

De gemeenteraad van Borger-Odoorn moet zich uitspreken over de geschiktheid van RTV Borger-Odoorn als lokale publieke media-instelling. De raad ziet daarbij geen problemen, maar liet wel doorschemeren graag wat meer vernieuwing bij de omroep te willen zien.



RTV1

Wethouder Trip zei dat RTV1, dat uitzendt vanuit Stadskanaal, nu ook een aanvraag wil doen om als officiële omroep voor Borger-Odoorn te kunnen fungeren. “Deze omroep heeft bijvoorbeeld afspraken met het keramische museum in Nieuw-Buinen. Ook heeft deze omroep geïnvesteerd in televisie. Ik ga als bestuurder niet over de inhoud, maar ik zie wel dat RTV1 actiever is als het gaat om het bedienen van nieuwe doelgroepen, zoals jongeren.”



Commissariaat

Hoe de kwestie gaat uitpakken kan wethouder Trip niet inschatten. “Ik heb me laten vertellen dat het onze taak is om omroepen bijeen te brengen als ze beiden de zendmachtiging willen. Maar gezien wat er nu gebeurd is wordt dat lastig. Ik vermoed dat het commissariaat uiteindelijk moet gaan beslissen welke omroep het meest geschikt is voor onze gemeente.”