Hurry-Up-voorzitter Velzing: Werd zelfs gedreigd met uitsluiting BENE-League

HANDBAL - De reactie van Hurry-Up op het uitblijven van compensatie voor de misgelopen advertentiegelden heeft bij het bestuur van de BENE-League en het NHV voor flink wat opschudding gezorgd. "Er is zelfs gedreigd dat we uit de BENE-League gehaald zouden worden", aldus Hurry-Up-voorzitter Hendrikus Velzing.

live-uitzending Hurry-Up op losse schroeven