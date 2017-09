Programma competitie- en bekervoetbal komend weekend

Programma amateurvoetbal (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - De komende twee dagen komen de Drentse topamateurclubs weer in actie in competitieverband, terwijl de eerste- tot en met de vijfdeklassers hun tweede pouleduel spelen in noordelijke districtsbeker.





Derde divisie

ACV - Harkemase Boys 14.30 uur

(Deze wedstrijd wordt live uitgezonden op TV Drenthe. De uitzending begint om 14.25 uur)



Hoofdklasse B zaterdag

SDC Putten - HZVV



Hoofdklasse A zondag

MSC - RKHVV

Achilles 1894 - SDO





Bekervoetbal



Groep 1 (eerste- en tweedeklassers, zaterdag en zondag)



Poule 92

zat. ASC'62 - Gramsbergen

zon. Germanicus - MVV'29



Poule 97

zat. SC Erica - FC Klazienaveen

zon. Emmen - TVC'28



Poule 98

zat. WVF - DESZ

zon. Alcides - Ruinerwold



Poule 102

zat. Peize - VEV'67

zat. Pelikaan S - Grootegast



Poule 103

zat. SDC'12 - SVBO

zat. DZOH - Raptim



Poule 105

zat. d'Olde Veste'54 - SC Joure

zat. FC Meppel - Olyphia



Poule 106

zat. Zuidhorn - Buitenpost

zat. Veenwouden - Roden



Poule 111

zat. Beilen - ONT

zon. FC Assen - Gomos



Poule 112

zat. Valthermond - Gorecht

zat. Nieuw Buinen - Drenthina



Poule 113

zat. De Griffioen - Rolder Boys

zon. VKW - Asser Boys



Poule 116

zat. De Weide - Zuidwolde

zat. Noordscheschut - Hoogeveen





Groep 2 (derde- tot en met vijfdeklassers, zaterdag)



Poule 1

VCG - Sweel

Hoogeveen - SVBS'77



Poule 3

FC Zuidlaren (zat) - Wagenborger Boys

Wildervank - De Fivel



Poule 4

HZVV 2 - NKVV

Hollandscheveld - CSVC



Poule 8

Vitesse'63 - SVN'69

Tiendeveen - VVAK



Poule 9

ACV 2 - Fit Boys

SVBO (zat) - VEV



Poule 12

Mussel - NWVV

Westerlee - VVS



Poule 20

Borger - SC Angelslo

SETA - Onstwedder Boys



Poule 21

MSC (zat) - Staphorst 2

VHK - ZZVV



Poule 30

ONR - SJS

GRC Groningen - Glimmen



Poule 33

Nagele - SC Elim

SCN - Erica'86



Poule 40

FC Wolvega - Waskemeer

LTC - Haulerwijk



Poule 42

Achilles 1894 (zat) - Nieuw Balinge

BSVV - Veenhuizen





Groep 3 (derde- tot en met vijfdeklassers, zondag)



Poule 2

Zevenhuizen - Nieuw Roden

Haulerwijk - SVZ



Poule 5

Alteveer - Wedde

Valther Boys - Buinerveen



Poule 9

FC Zuidlaren - Be Quick 1887



Poule 12

Bareveld - Gasselternijveen

Musselkanaal - Annen



Poule 13

Bargeres - Schoonebeek

VIOS Oosterhesselen - Dalen



Poule 15

DVC'59 - Sellingen

De Treffer'16 - CEC



Poule 19

Muntendam - GKC

DWZ - Pekelder Boys



Poule 20

Groninger Boys - Groen Geel

Actief - Gruno



Poule 21

Nieuweschans - Zwartemeerse Boys

BATO - Wildervank



Poule 22

Weiteveense Boys - Twedo

SVBC - Emmen 2



Poule 24

Weiteveense Boys - DOS'63

Sleen - Pesse



Poule 25

Buinen - Eext

Titan - Gieterveen



Poule 27

Diever-Wapse - Steenwijk

Gorredijk - DVSV



Poule 29

Zandpol - DSC'65

SVV'04 - Germanicus 2



Poule 34

Helpman - Haren

FC Amboina - VAKO



Poule 37

Sweel - KSC

HHCombi - Wijster



Poule 38

Wapserveen - Ruinen

Hoogersmilde - Havelte



Poule 39

FC Fochteloo - BEW

DIO Oosterwolde - Stanfries



Poule 42

Weerdinge - EEC

LEO - WKE'16



Poule 44

Sp. Roswinkel - Gieten

HOC - SPW



Poule 46

Tynaarlo - Oldambster Boys

Kwiek - FVV



Poule 47

HODO - Wacker

IJhorst - Protos



Poule 48

Smilde'94 - Uffelte

Trinitas - Old Forward



