Stef Gronsveld op de weg terug bij FC Emmen

VOETBAL - In april 2014 ging voor Stef Gronsveld een droom in vervulling. Het toen 18-jarige talent uit Delft tekende zijn eerste profcontract bij Feyenoord. Een contract voor drie seizoen nog wel. Nu, drie en een half jaar later, wacht de verdediger nog steeds op zijn debuut in het betaalde voetbal.

Domme pech. Niets anders dan dat zit tot nu toe in de weg, maar er gloort licht aan het einde van de tunnel voor de Zuid-Hollander."Ik ga geen datum noemen als doelstelling. Dat heb ik de afgelopen jaren wel afgeleerd. Maar dat het nu goed gaat is duidelijk en binnen een maand moet ik er toch wel klaar voor zijn. In de komende weken staan nog veel oefenduels gepland en daarin hoop ik steeds meer minuten te kunnen maken", aldus Gronsveld na de donderdagtraining.Het seizoen 2014/2015 speelde Gronsveld nog gewoon op sportpark Varkenoord, het jeugdcomplex van Feyenoord, als aanvoerder van de A1. In de voorbereiding van het nieuwe seizoen wordt hij door Giovanni van Bronckhorst overgeheveld naar de A-selectie. Hij krijgt een basisplaats in het oefenduel tegen SC Heerenveen, maar al in de eerste helft valt hij uit met een hamstringblessure. Die kwetsuur houdt hem vrijwel het gehele seizoen aan de kant, maar in april 2016 maakt hij toch weer wat minuten in de beloften van de Rotterdamse club.Op dat moment is Gronsveld met Feyenoord in gesprek over zijn toekomst. Beide partijen vinden dat de rechtsbenige vleugelverdediger aan spelen moet toekomen en in goed onderling overleg wordt besloten het contract te ontbinden. Gronsveld is vrij om te gaan en staan waar hij wil en bij FC Emmen krijgt hij meteen een goed gevoel. Bij de Drentse club tekent hij een contract voor twee jaar, plus een optie voor nog een jaar.Maar na een paar weken in de voorbereiding wordt duidelijk dat Gronsveld allesbehalve fit is. Onderzoek blijkt uit dat hij een heupoperatie moet ondergaan, waardoor hij zo'n vier maanden uit de roulatie zal zijn. Die vier maanden worden er uiteindelijk 12. Gronsveld speelt geen enkel duel meer in Emmen 1, vanwege kalkvorming in de heup. "Een zeer sporadisch iets. De arts vertelde me dat dit vrijwel nooit voorkomt", vertelt Gronsveld.Het afgelopen seizoen bleek dus wederom een weggegooid jaar voor Gronsveld, die vooral in Rotterdam dagelijks werkte aan zijn herstel. "Of ik me eenzaam heb gevoeld? Nee, dat valt mee. Ik moet zeggen dat ik altijd fijn ben opgevangen als ik hier kwam. Het voordeel is wel dat ik in de voorbereiding van het vorig seizoen, voor mijn operatie, veel heb meegetraind waardoor ik alle spelers heb leren kennen. Daardoor voelde ik me wel betrokken, ook na alle wedstrijden in de kleedkamer."Ondanks een, vooral mentaal, zwaar seizoen heeft Gronsveld nooit gedacht aan opgeven of dat hij niet meer terug zou kunnen komen. "Nee, maar dat kwam ook door de overtuiging van mijn arts. Hij zei me dat als de kalk weg zou zijn ik alles weer volop zou kunnen doen en dat is gebleken."Afgelopen dinsdag maakte Gronsveld dat eindelijk zijn rentree in een wedstrijd. Hij deed dat met Jong FC Emmen tegen Jong Cambuur. "Heerlijk om weer een wedstrijd te spelen. Natuurlijk was het wennen en moet ik nog veel wedstrijdritme op doen, maar ik ben blij dat ik alweer zover ben. En vanaf nu? Vanaf nu ga ik knokken voor een basisplaats natuurlijk, maar zoals ik al zei... dat gaat stap voor stap."(Niels Dijkhuizen in gesprek met Stef Gronsveld)