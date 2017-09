Vier gewonden bij ongeluk met luchtballon in Zeijerveld

De politie nam de ballon in beslag (foto: Twitter/Politie Assen)

ZEIJERVELD - In de buurtschap Zeijerveld is gisteravond een luchtballon neergestort. Er waren zeven inzittenden, vier van hen zijn gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde iets voor acht uur gisteravond in slecht weer. De piloot van de ballon, die was opgestegen in het Friese Elsloo, besloot een noodlanding in te zetten en kwam daarbij niet goed uit.



Twee gewonden zijn met botbreuken naar een ziekenhuis gebracht, twee anderen hebben volgens de politie last van nek- en rugklachten. Er is niemand aangehouden, maar de piloot wordt later wel als verdachte gehoord.



De politie heeft de ballon in beslag genomen en de luchtvaartpolitie doet verder onderzoek.