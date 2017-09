Vier lichtgewonden bij ongeluk met luchtballon in Zeijerveld

ZEIJERVELD - In de buurtschap Zeijerveld heeft gisteravond een luchtballon een noodlanding gemaakt. Er waren zeven inzittenden, vier van hen zijn lichtgewond geraakt.

De bui haalde ons in piloot

Het ongeluk gebeurde iets voor acht uur gisteravond in slecht weer. De piloot van de ballon vertelt aan RTV Drenthe dat zij met zonnig weer was opgestegen in Exloo. "In de verte zag ik wel een bui hangen, dus ik heb nog even met de meteodienst gebeld om te checken of ik daar last van zou krijgen, maar volgens hen zou het goed gaan.""Het eerste deel van de vaart ging mooi. Maar op een gegeven moment kwamen we toch in die bui terecht. De bui had ons ingehaald. Ik besloot daarom een noodlanding te maken in een maïsveld, want dat landt lekker zacht. Maar toen ik een meter boven de grond hing, draaide de wind plotseling en daardoor kwam ik vijf meter verderop tegen een appelboom aan."De politie vertelde eerder dat twee mensen botbreuken zouden hebben, maar dat klopt volgens de piloot niet. "Vier mensen hadden zich pijn gedaan, dus zij zijn ter controle meegegaan naar het ziekenhuis. Daar werd duidelijk dat er niets gebroken is", vertelt zij."Twee mensen hadden toch veel pijn en zijn daarom ter observatie een nachtje gebleven", legt de piloot uit. De politie heeft de ballon in beslag genomen en de luchtvaartpolitie doet verder onderzoek."Ik heb al meer dan zeshonderd vaarten gedaan en dit is me nog nooit gebeurd", vertelt de geschrokken piloot. Ze zegt dat ze nauw contact heeft met de slachtoffers. "Zij bellen mij om te vragen hoe het met mij gaat, maar ik ben meer bezorgd om hen. Het is fijn om te weten dat ze achter me staan en dat ze snappen wat er gebeurd is. Ze hebben tegen mij gezegd dat ze begrijpen dat ik heb gedaan wat ik kon."