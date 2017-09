Nieuwe burgemeester Aa en Hunze: Mijn naam is Piet van Dijk en ik ben mezelf

Piet van Dijk wordt maandag geïnstalleerd (foto: Gemeente Aa en Hunze)

GIETEN - Piet van Dijk (54) wordt maandag geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Aa en Hunze. Van Dijk was sinds 2012 wethouder in de gemeente Opsterland voor Opsterlands Belang. Als burgemeester heeft hij nog geen ervaring, maar hij zegt er helemaal klaar voor te zijn.

“Het leven moet je vooruit leven, maar achterwaarts begrijpen. Als ik kijk wat ik heb gedaan dan is dat een voorbereiding op het burgermeesterschap van Aa en Hunze,” zegt Van Dijk.



Hart voor het platteland

Van Dijk is getrouwd en heeft drie kinderen. Hij begon zijn carrière in het leger en was lobbyist voor de provincie Flevoland in Den Haag en leidinggevende bij de gemeente Zwolle. Hij is geen Drent, maar komt van het Friese platteland. “Ik kom van het platteland en daar zal mijn hart ook altijd blijven. Met die achtergrond denk ik dat voor Aa en Hunze goede dingen kan doen,” zegt Van Dijk.



Schets van kerk Anloo

Hij kent de gemeente Aa en Hunze van een tekening die bij zijn ouders hing tijdens zijn jeugd. “Mijn vader en moeder hebben bij hun huwelijk een schets gekregen van een mooi kerkje. Toen ik tegen mijn moeder zei dat ik had gesolliciteerd als burgemeester van Aa en Hunze, zei ze als eerste: daar hebben wij een schets van. Dat bleek een tekening van de kerk van Anloo te zijn. Het eerste wat we toen deden was naar Anloo fietsen om te kijken of het inderdaad die kerk was. Het klopte."



Eric van Oosterhout was erg populair als burgemeester en zijn doel is niet om hem te overtreffen. “Ik wil er voor de inwoners van Aa en Hunze zijn. Mijn naam is Piet van Dijk en ik ben mezelf,” zegt de toekomstig burgervader.



Een plan voor het gevoelige windmolendossier heeft hij nog niet. “Dan moet je het dossier volledig kennen. Mijn bedoeling is wel om het als eerste met de mensen te bespreken.”



De installatie gebeurt maandag tijdens een extra raadsvergadering om 20.00 uur.