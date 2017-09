'Onderzoek naar aanslag bushmaster moet worden heropend'

ARNHEM/HOOGEVEEN - Het onderzoek naar de explosie van een handgranaat in een Nederlands legervoertuig in 2010 in Afghanistan moet worden heropend. Dat eist veteraan Erik Groenendijk vandaag via zijn advocaat Sébas Diekstra middels zogenoemde artikel 12-procedure bij het militair gerechtshof in Arnhem.

Diekstra maakt dit vandaag bekend in het tv-programma EenVandaag . Via een artikel 12-procedure bij het hof wil Diekstra het onderzoek laten heropenen.Behalve Groenendijk was ook Admilson R., verdacht van de moorden op Berend Smit en het echtpaar Veenendaal, betrokken bij het incident op Camp Coyote in Uruzgan vijf jaar geleden. Groenendijk en de Hoogevener werden er korte tijd van verdacht de granaat zelf tot ontploffing te hebben gebracht en werden ontslagen.Erik Groenendijk overleefde de explosie ternauwernood en kampt nog steeds met de gevolgen. Volgens hem is Admilson R. degene die de granaat in het voertuig moet hebben geplaatst en de explosie heeft veroorzaakt.De Koninklijke Marechaussee heeft vorig jaar in opdracht van het Openbaar Ministerie opnieuw onderzoek gedaan naar de explosie, na aangifte van Erik Groenendijk. Maar dit onderzoek heeft niet geleid tot heropening van de zaak. Er zouden geen nieuwe feiten zijn gevonden, zo luidde de conclusie van het onderzoek.Onduidelijk blijft wie de explosie heeft veroorzaakt. Maar uit het onderzoeksrapport van de Marechaussee blijkt dat Admilson R. tegenover zijn broer zou hebben verklaard dat hij wel degelijk achter de aanslag zat. Letterlijk staat er in het onderzoeksrapport: “Kort en bondig samengevat verklaart R. over het feit dat hij eerder aan zijn broer Marcos heeft verteld dat hij de bewuste handgranaat heeft gegooid.”Dat Admilson R. zijn verklaring later heeft ingetrokken, vindt Groenendijk niet geloofwaardig. Advocaat Sébas Diekstra, zegt over de nieuw opgedoken verklaring tegen EenVandaag: “Voor mijn cliënt is de bekentenis een nieuw feit dat tot heropening van de zaak zou kunnen leiden en dat leidt er toe dat we een artikel 12-procedure gaan opstarten. Erik hoopt dat gerechtshof overgaat tot heropening van de zaak.”Ondertussen loopt bij het gerechtshof in Leeuwarden nog het hoger beroep tegen Admilson R. en zijn broer Marcos. Het OM heeft opnieuw levenslang tegen ze geëist voor de Drentse moorden. Op 23 oktober gaat dat proces verder