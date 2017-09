Live: ACV - Harkemase Boys [afgelopen]

Wedstrijd van de Week

VOETBAL - In de Wedstrijd van de Week zendt RTV Drenthe ieder weekend een sportwedstrijd live uit op internet.

Vandaag was dat de voetbalwedstrijd in de derde divisie tussen ACV en Harkemase Boys, een duel tussen de nummer vijftien en drie van de ranglijst. De wedstrijd en daarmee de livestream is inmiddels beëindigd.



ACV Assen heeft het thuisduel tegen Harkemase Boys verrassend met 3-1 gewonnen. Daarmee boekten de Assenaren hun eerste zege van het seizoen.