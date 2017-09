Begeleider zorgboerderij M/V

Begeleiden/verdelen v/d uitvoering v/d activiteiten conform het dagprogramma, overdracht naar leiding en evt. externe betrokkenen, zorgen voor gezelligheid. Toezien op naleven huisregels, verzorgen v/d werkomgeving (opruimen), intakegesprekken voeren, toezien op de verzorging van gewassen/boerderijdieren.

Het betreft een oproepcontract voor 0 - 36 uur per week.

Toelichting dienstverband: In eerste instantie een oproepcontract waarbij je gem. 18-20 u/w wordt ingezet.. Betaling conform CAO. Werkdagen/tijden: in overleg. Ook in het weekend (zaterdag/zondag)



De werklocatie is Emmen.



Eisen: Minimaal diploma SPW-3. Collegiale teamspeler, evenwichtig, actief, praktisch en inlevend, grenzen stellen en bewaken, goede sociale vaardigheden, affiniteit met verzorging van planten, dieren (paarden/pony's) mensen en handig met klussen. Kindergroepen + volwasssenen. Woonachtig regio Emmen.

Rijbewijs: B (wens)



Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl



Vacature: 4445717