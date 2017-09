Live: Bloemencorso Lichtenvoorde [afgelopen]

Bloemencorso Eelde (foto: RTV Drenthe)

LICHTENVOORDE - RTV Drenthe zendt deze zomer vijf bloemencorso's live uit. Vandaag was Lichtenvoorde aan de beurt.

Het bloemencorso van Lichtenvoorde bestaat al sinds 1929. De wagens die vanmiddag door de straten van de Achterhoekse plaats rijden zijn versierd met zo'n vier miljoen dahlia's.



Bloemencorso's op tv

RTV Drenthe zendt deze zomer in totaal vijf bloemencorso's live uit, in samenwerking met RTV Oost, Omroep Brabant en Omroep Gelderland.



De laatste uitzending is op:

- zondag 17 september: Valkenswaard