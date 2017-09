Live: Bikefestival Assen [gesloten]

Vorig jaar was het nog droog (foto: Floris Mulder)

MOUNTAINBIKEN - Rondom de Baggelhuizerplas was dit weekend de elfde editie van het Bikefestival Assen.

De deelnemers moesten in 24 uur zoveel mogelijk kilometers afleggen per mountainbike. Het Bikefestival Assen was live te volgen via een livestream. Deze is inmiddels gestopt.