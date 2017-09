Stelling: Ik geef geld voor Sint-Maarten

SINT-MAARTEN - Er is geen elektriciteit, de infrastructuur ligt plat en communicatie met de buitenwereld is bijna niet mogelijk. Winkels worden geplunderd en mensen zouden elkaar ook op straat beroven, vertelt een correspondent aan de NOS.

Irma heeft een enorme ravage aangericht op Sint-Maarten. De orkaan in de zwaarste categorie trok woensdagmiddag (Nederlandse tijd) met windsnelheden tot 300 kilometer per uur over het eiland.Langzaamaan wordt duidelijk hoe groot de ravage is. Nederlandse militairen zijn aangekomen op het eiland om noodhulp te verlenen. Het eerste vliegtuig is vannacht geland op Sint-Maarten en ook marineschepen kunnen de haven bereiken.Het uitladen van de hulpgoederen is begonnen, meldt commandant Van der Kamp aan de NOS . Het schip Zr. Ms. Zeeland heeft naast goederen ook een helikopter aan boord. De marine spreekt van een 'gigantische' ravage. Er wordt nu eerst gewerkt aan een veilige infrastructuur, zodat de hulpgoederen de mensen kunnen bereiken.Hulporganisaties het Rode Kruis en Cordaid hebben giro's geopend waarop mensen geld kunnen storten.