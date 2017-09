Ondernemend: eerste proefstation voor de eikenprocessierups van Europa staat in Dieverbrug

De eikenprocessierups veroorzaakt elk jaar veel overlast in Nederland. Om het dier te bestrijden gebruikt hoveniersbedrijf Roel Timmerman in Dieverbrug stofzuigers en aaltjes. Maar omdat Timmerman het ook belangrijk vindt meer over de dieren te leren, heeft hij een proefstation ingericht.