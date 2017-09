Kale corsowagens wachten op dahlia's in Frederiksoord

De wagens worden vandaag versierd met bloemen (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

FREDERIKSOORD - Mythen en Sagen is het thema van de 57ste editie van het Floraliacorso, het jaarlijkse bloemencorso in Frederiksoord. Twaalf corsogroepen doen dit weekend mee aan de optocht, waarvoor per wagen 40.000 tot 80.000 dahlia's nodig zijn.

Jaap Room van de technische commissie stond vanochtend nog met zijn voeten in de piepschuimstukjes naast een van de wagens. "Dat heb je, hè, als er flink in piepschuim is gezaagd. Dan krijg je een witte chaos rondom huis, vooral als het een beetje waait", lacht hij.



Dahlia's prikken

De dahlia's zijn gisteravond aangekomen in het dorp, dus vandaag is het tijd om alle bloemen op de wagens te prikken. Maar de voorbereidingen voor het corso in Frederiksoord zijn volgens Room al in januari begonnen. "In april worden de maquettes van de wagens getoond en in mei gaat iedereen ermee aan de slag."



Nachtwerk

Vanochtend gingen alle, nog kale, wagens onder politiebegeleiding in optocht naar de tent in Frederiksoord. Vanaf vanmiddag werken honderden vrijwilligers aan het prikken en plakken van de bloemen op de wagens. "Dat is een heel grote klus. De laatste prikkers zijn morgenochtend tegen half acht klaar", zegt Room. "Dan moet het toch klaar zijn."



Morgenmiddag begint om 13.30 uur het kindercorso, om 14.00 uur sluiten de grote corsowagens aan.