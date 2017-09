Provincie en gemeenten afwachtend met hulp aan Sint-Maarten

ASSEN - De provincie Drenthe en de twaalf Drentse gemeenten zijn vooralsnog terughoudend met het bieden van hulp aan Sint-Maarten.

Uit navraag bij alle Drentse gemeenten blijkt dat er op dit moment geen initiatieven bekend zijn om geld in te zamelen voor het Caraïbische eiland dat zwaar getroffen is door orkaan Irma.De provincie Drenthe laat weten dat de situatie in Sint-Maarten zeker onderwerp is van gesprek bij het college van Gedeputeerde Staten. "Alle provincies hebben inmiddels in Den Haag aangegeven dat ze willen helpen, maar er is ons gevraagd nog even te wachten. Eerst moet de balans opgemaakt worden over hoe groot de schade is", aldus woordvoerder Kim de Vries.Het demissionaire kabinet heeft vanochtend overleg gehad, premier Mark Rutte zei daarover het volgende: "We proberen in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk voedsel, water en medicijnen ter plaatse te krijgen, maar ook tenten, dekzeilen en hygiënekits."Ook woordvoerders van verschillende gemeenten geven aan te wachten op een eventueel landelijk gecoördineerde actie. "Mochten inwoners acties op touw zetten, dan ondersteunen wij die uiteraard."Bij RTV Drenthe zijn ook nog geen particuliere initiatieven voor inzamelingsacties bekend.