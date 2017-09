Man uit Emmen krijgt werkstraf voor leegroven hotelkamer

De man stal spullen uit de hotelkamer voor het huis van zijn vriendin (foto: ANP/Lex van Lieshout)

HAREN/EMMEN - Een 36-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot veertig uur werkstraf voor het leegroven van een hotelkamer in Haren.

Hij sliep op 2 maart met zijn vriendin in het hotel en bij hun vertrek nam hij stiekem een aantal spullen mee.



De man bekende later dat hij het dekbedovertrek, kussenslopen, de waterkoker en handdoeken had meegenomen. Die had hij naar eigen zeggen nodig voor de nieuwe woning van zijn vriendin in Emmen. Hij wilde haar helpen.



De vrouw wist niets van deze actie, zei ze. Op de snelweg naar huis kwam zij er pas achter wat haar vriend allemaal had meegenomen. De man is vaker veroordeeld voor diefstallen.