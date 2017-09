Kerk Bovensmilde is na jaren weer een 'echte' kerk

BOVENSMILDE - Na dertien jaar wordt aanstaande zondag weer een echte kerkdienst gehouden in de Waterstaatskerk in Bovensmilde.

Vandaag is het gebouw, na een jarenlange renovatie, officieel geopend.De restauratie was hard nodig nadat de protestantse gemeente in 2004 eruit ging. De kerk raakte in verval, tot het Drentse Landschap het onder z'n hoede nam. De buitenkant werd aangepakt, glas-in-loodramen hersteld en er kwam een prachtige oude vloer boven.Dat de Protestantse Gemeente er weer in komt, is volgens directeur Drentse Landschap Erwin van Liempd uniek in Nederland: "Ik ken geen gebouw dat na renovatie weer zijn oorspronkelijke gebruiksfunctie terugkrijgt. Maar we willen wel dat dit gebouw openbaar blijft; dus ook kinderfeestjes en recepties moeten hier gehouden kunnen worden."Karin Kappen van de Protestantse Gemeente ziet de intrek in de Waterstaatskerk als een nieuw begin, ook al was het tot dertien jaar geleden de thuisbasis van vele kerkgangers."Alles is totaal veranderd. Er is een ander liturgisch centrum, we zitten niet meer op banken maar op stoelen. Niemand heeft zijn eigen plek. Eigenlijk moeten we allemaal weer opnieuw beginnen", zegt ze lachend.De Waterstaatskerk is een Rijksmonument en werd gebouwd tussen 1868 en 1870. Dergelijke kerken werden in de periode 1824-1875 met financiële steun van de landelijke overheid gebouwd.In 2010 werd de kerk aan het Drentse Landschap overgedragen. De totale renovatie heeft bijna 500.000 euro gekost. De gerestaureerde Waterstaatskerk is dit weekend tijdens de Open Monumentendag te bezichtigen.