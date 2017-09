Ondernemend: 'Bluetooth hoort bij Emmen en blijft in Emmen'

EMMEN - "Bluetooth is ooit uitgevonden in Emmen en de kennis over deze wereldwijd gebruikte manier van communiceren, blijft ook in Emmen". Dat zegt Tjapko Uildriks van het nieuwe bedrijf Dopple.

Uildriks was samen met de bedenker van bluetooth, Jaap Haartsen werkzaam bij Ericsson in Emmen. Ericsson vertrok jaren geleden en Uildriks en Haartsen begonnen voor zichzelf. Dat bedrijf is verkocht aan Plantronics.Eerder dit jaar trok Plantronics plotseling de stekker uit de Emmer vestiging. Het personeel verloor haar baan. Uildriks en een aantal oud-collega's begonnen gewoon weer een nieuw bedrijf, Dopple.Uildriks: "We hebben gekeken naar waar we goed in zijn en dat zijn hele kleine draagbare producten met bluetooth maken. Denk aan headsets." Maar dat niet alleen, Uildriks en collega's keken ook naar de ontwikkeling van nieuwe hoorapparaten. Die zijn nogal duur, maar het moet goedkoper kunnen, denken ze.Naast bluetooth, komt er nog meer technologie uit Emmen dat wordt opgepakt door multinationals. Zo maakt Innofil3D printdraad voor 3D printers op het Emmtecterrein in Emmen. Halverwege augustus werd Innofil3D overgenomen door BASF uit Duitsland. BASF zocht kennis op het gebied van 3D printen en vond die kennis in Emmen.3D is hard op weg om ook ingezet te worden in de industrie. "Grote concerns als vliegtuigbouwers Boeing en Airbus gebruiken de 3D printer al om prototypes tot op detail te printen. Ook de autoindustrie doet dit", zegt directeur Jeroen Wiggers.Het Emmer bedrijf is blij met de overname door BASF. "Dat geeft ons de mogelijkheid en het kapitaal om nieuwe producten te ontwikkelen", zegt Jeroen Wiggers. "Ze zeggen dat ze veel van ons kunnen leren. En het gaat ze vooral om het team en de kennis. En nee, we vertrekken niet uit Emmen."Geert Huitema van GreenDrinksZOD doet zijn best om bedrijven te interesseren in duurzaam werken. Hij organiseert netwerkbijeenkomsten, waarbij ze met z'n allen een kijkje nemen in duurzaam werkende bedrijven. "Mens en milieu staan bij ons centraal. En dan maakt het niet uit of het een groot of klein bedrijf is.""Ik laat bedrijven kijken in de keuken van een ander. Daaruit ontstaan samenwerkingen. Ze hebben allemaal hetzelfde idee. Ze hebben duurzaamheid in de aderen. Ze leren elkaar kennen." Volgende week is er weer een nieuwe bijeenkomst.Ondernemend is een samenwerkingsverband van Boom Uitgevers Nieuwe Media, de Ondernemersfabriek en RTV Drenthe. Het programma is op vrijdagavond en zondag te zien op TV Drenthe.