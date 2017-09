Naar Singapore vanaf Eelde met één ticket

Groningen Airport Eelde (ANP/Remko de Waal)

EELDE - "Wij zien het toenemende belang van regionale luchthavens. Die gaan in de toekomst een grotere rol spelen bij de aansluiting op internationale verbindingen." Dat zegt Kardien de Werker van Singapore Airlines bij de bekendmaking van een betere verbinding tussen Groningen Airport Eelde en Singapore.

Singapore en andere bestemmingen in Zuidoost-Azië zijn nu beter bereikbaar via de hub Kopenhagen. De bagage wordt doorgeboekt en de aansluiting is verzekerd bij bijvoorbeeld vertraging. Het is ook goedkoper om één ticket te boeken in plaats van twee losse tickets.



Groot potentieel

"Luchtvaart moet je grenzeloos bekijken," motiveert De Werker de samenwerking tussen Singapore Airlines en vliegveld Eelde. "Wij hebben hier zakelijke klanten die op deze manier sneller en gerieflijker naar Singapore kunnen. Het potentieel van deze luchthaven is vier miljoen reizigers," aldus De Werker.



Maar het gaat niet alleen om de zakelijke markt. Ook een toeristische bestemming als Bali is nu makkelijker te bereiken. De inzet is dat de eerste maanden zo'n vijftig tot zestig reizigers van de verbeterde verbinding gebruik maken.



Niet perse duurder

De meerprijs vergeleken bij een ticket geboekt vanaf Schiphol is naar verwachting zo'n vijftig euro. Maar het kan volgens De Werker zelfs goedkoper uitpakken afhankelijk van drukte op de vlucht vanaf Schiphol.



De verbinding met Singapore via Kopenhagen is momenteel beschikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.