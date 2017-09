Buitenactiviteiten vallen in het water door het slechte weer

ASSEN - Verschillende organisaties hebben hun buitenactiviteiten dit weekend afgelast omdat het weer te slecht is.

Stichting Hoogvliegers zou er morgen voor zorgen dat 42 chronisch zieke, of gehandicapte kinderen voor één keer in hun leven zelf een vliegtuig konden besturen. Maar door het slechte weer moest de stichting de vluchten afgelasten."Dat is natuurlijk een grote teleurstelling, vooral voor de kinderen. Maar de voorspelling is echt te slecht", zegt Tjerk van Dijk van de stichting. "Maar mensen zagen het ook wel een beetje aankomen en vinden het een verstandige beslissing. We gaan hem volgend jaar opnieuw inplannen."De activiteiten die in het kader van Open Monumentendag bij de Clemenskerk in Havelte zijn georganiseerd: tokkelen, kinderspellen en een springkussen, zijn ook afgelast. Dat meldt de Meppeler Courant