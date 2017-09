Onderzoek naar dood militairen uit Assen in Mali eind deze maand gepresenteerd

ASSEN - Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het mortierongeluk in Mali, verschijnt eind deze maand.

Bij het ongeluk kwamen vorig jaar de twee Nederlandse militairen Henry Hoving, sergeant der 1e klasse en Kevin Roggeveld, korporaal van de Luchtmobiele Brigade van de Johan Willem Friso kazerne in Assen om het leven. Een collega van dezelfde eenheid raakte zwaargewond.Het ongeluk gebeurde ten zuiden van Kidal, op bijna 300 kilometer van Gao. Daar is de Nederlandse hoofdmacht gestationeerd voor deelname aan de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (Minusma).De publicatie is op 28 september, laat de OVV weten.