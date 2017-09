Onrust over vermeende kinderlokker in Beilen

De politie heeft de man nog niet gevonden (foto: RTV Drenthe)

BEILEN - Onder ouders in Beilen en Hijken is onrust ontstaan over een kinderlokker, die in beide dorpen zou zijn gezien.

Volgens de politie wordt op social media veel gesproken over de onbekende man, die kinderen snoepjes zou aanbieden en ze vraagt me te lopen. Ook is er melding gedaan bij de politie. Hij is onder meer gezien in de omgeving van de Esweg en de Asserstraat in Beilen.



Het zou gaan om een man met een zwarte baard. Gisteren droeg hij een lichtblauwe bodywarmer en een witte broek. De politie heeft de man nog niet gevonden.