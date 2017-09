Vliegveld krijgt 2,5 miljoen van Regio Groningen-Assen

EELDE - De Regio Groningen-Assen betaalt 2,5 miljoen euro mee aan de investeringplannen voor Groningen Airport Eelde.

De twaalf Drentse en Groningse gemeenten en de twee provincie in de Regio Groningen-Assen hebben dat zojuist unaniem besloten.De financiële bijdrage van 2,5 miljoen was gevraagd door de vijf aandeelhouders van het vliegveld, dat zijn de provincie Drenthe, Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen. Die willen de regionale luchthaven de komende jaren uitbouwen tot de Toegangspoort van het Noorden. Hiervoor is 46 miljoen nodig.Omdat de hele noordelijke regio profijt heeft van een goed geoutilleerd regionaal vliegveld, is ook het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen (RGA) gevraagd om een bijdrage. In dit samenwerkingsverband zitten ook de vijf aandeelhouders zelf, die al fors meebetalen aan de investeringsplannen Regio Groningen-Assen bestaat sinds 1996 en is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn. In regioverband investeren de gemeenten en beide provincie in het versterken van de economie en verbetering van de gebiedskwaliteit.