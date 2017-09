Drentse militairen trainen Peshmerga in Irak: De strijd is ver weg, maar komt via de verhalen soms erg dichtbij

Het Koerdische trainingscentrum Manila ligt voor je gevoel in de middle of nowhere tussen de Noord-Iraakse steden Kirkuk en Sulaymaniyah.

Als de oefeningen afgelopen zijn overheerst de stilte. Aan niets kun je merken dat het zo’n 30 kilometer verderop oorlog is. Een groep Nederlandse trainers uit Assen leidt hier de Peshmerga op, samen met militairen uit onder andere Finland.