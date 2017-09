Bekijk hier: van TT Circuit naar zandparcours voor MXGP

In een week tijd is het TT Circuit omgebouwd tot motorcrossparcours

MOTORSPORT - Sinds zondag reden vrachtwagens vol zand af en aan naar het TT Circuit in Assen. In totaal 24.000 kuub. In een week tijd werd het parcours omgebouwd tot een zandparcours voor de MXGP.







Zaterdag beginnen de trainingen voor de MXGP en zondag starten de races. De organisatie hoopt dit weekend op 35.000 bezoekers. In de video hieronder kun je kijken hoe dat ging: