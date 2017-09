Werk- en celstraffen voor neerslaan en krabben beveiligers tijdens Koningsnacht

De beveiliger heeft een ander verhaal dan de Assenaren (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

Assen – Een 22-jarige man en een 20-jarige vrouw uit Assen moeten beiden een werkstraf uitvoeren omdat ze tijdens Koningsnacht twee beveiligers hebben mishandeld.

De man kreeg 80 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand voor het neerslaan van de twee beveiligers. Ook had de man nog een werkstraf van 40 uur boven zijn hoofd hangen. Die moet hij ook nog uitvoeren. De vrouw krabde een collega van de beveiligers met haar nagels in het gezicht. Zij moet veertig uur werken.



Eerder op de avond

De twee kregen op 27 april woorden tijdens het uitgaan. Beiden waren onder invloed van drank en drugs. Tijdens de ruzie rende de vrouw weg richting het Koopmansplein. Hij zette de achtervolging in. De vrouw vertelde tijdens de zitting dat ze struikelde en ten val kwam. De man probeerde haar weer op de been te krijgen, vertelde ze vandaag tijdens de zitting.



Een beveiliger die het voorval tussen de twee had gezien kwam op dat moment tussen beide. "Hij greep mij vast en daar kon ik niet tegen", aldus de man. "Ik heb autisme en kan daarom niet goed tegen aanrakingen." Hij dacht niet na en haalde uit.



Andere kijk

De beveiliger heeft een ander verhaal. Hij zag tijdens de achtervolging hoe de man de vrouw onderuit schopte en vervolgens slaande bewegingen maakte. De vrouw werd daarbij geraakt. De beveiliger haastte zich vervolgens naar de twee toe en kwam tussen beide. Vervolgens sloeg de Assenaar hem vol in het gezicht. Tot zijn ontzetting merkte hij dat de vrouw zich tegen hem en zijn collega’s keerde en er eentje in het gezicht krabde.



De twee slachtoffers kregen ook nog een schadevergoeding toegekend: de geslagen man 1500 euro, zijn gekrabde collega 75 euro.