Meepraten in Cassata: Ruimere openingstijden vliegveld Eelde moet kunnen

ASSEN - Ruimere openingstijden voor Groningen Airport Eelde moet kunnen.

Dat is de stelling waarover u kunt meepraten in het discussie- en achtergrondprogramma Cassata dat morgenmiddag vanaf 12.00 uur weer te beluisteren is op Radio Drenthe.Vliegveld Eelde wil 's morgens graag een half uur eerder open. Nu is er pas vliegverkeer mogelijk vanaf half zeven. Dat moet vervroegd worden naar zes uur. Het regionale vliegveld wil zo beter aansluiten op het internationale vliegverkeer op andere luchthavens, zodat Eelde meer passagiers en meer vluchten kan binnenhalen.Ook wil de luchthaven 's avonds ruimere mogelijkheden. Bij speciale evenementen moet een vliegtuig in de avonduren ook tussen elf en twaalf uur kunnen starten of landen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld sporters of supporters straks na een Europese wedstrijd ook weer via Eelde terugvliegen naar huis. Het vliegveld wil hiervoor toestemming voor maximaal tien vluchten per jaar.Behalve ruimere openingstijden, wil de regionale luchthaven ook meer mogelijkheden voor het toelaten van groter lesverkeer. Op dit moment wordt er alleen met kleine propellorvliegtuigen gelest. Een vliegtuigonderhouds- en verkoopbedrijf gaat jets voor heel Europa verkopen en onderhouden. Maar in de huidige situatie kan het bedrijf geen omscholingstraining geven op Groningen Airport Eelde. Met een aanpassing kan dat straks wel. Daarnaast vraagt Eelde toestemming om met drones te kunnen vliegen.De verruiming betekent dat er voor Groningen Airport Eelde een nieuw luchthavenbesluit moet komen. Hierin wordt het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer wettelijk vastgelegd. Inmiddels is de luchthaven gestart met de aanvraag voor een nieuw besluit.[article: 125487:Groningen Airport Eelde zet eerste stap naar uitbreiding]Er volgt nog nader onderzoek naar de effecten voor de omgeving, door middel van een zogeheten milieueffectrapport. Maar gezien de ervaringen uit het verleden zal er vanuit de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) zeker protest komen.De verruiming van de mogelijkheden op Eelde volgt op het nieuwe toekomstscenario, waarbij de aandeelhouders hebben besloten om fors te investeren in het vliegveld zodat het de toegangspoort van het Noorden wordt. VOLE is hierop tegen, omdat de vereniging geen toekomst ziet voor de regionale luchthaven, hoeveel er ook in geïnvesteerd wordt.Morgen bespreekt het Cassata Radioforum de wens van de luchthaven. De stelling is:Reageren kan via de Facebook van RTV Drenthe of via twitter @rtvdrenthe