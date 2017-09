Beilense in spanning om vrienden en familie op Sint-Maarten

Heather Tackling-Court thuis in Beilen (Foto: RTV Drenthe) Heather Tackling-Court met haar dochters op Sint-Maarten (Foto: Heather Tackling-Court)

BEILEN - Heather Tackling-Court uit Beilen zit al dagen non-stop achter de tv en het internet om te kijken of haar vrienden op Sint-Maarten veilig zijn.

Geschreven door Jeroen Willems

Het eiland werd deze week getroffen door de zeer heftige orkaan Irma en orkaan José is inmiddels onderweg.



"Dit is heel frustrerend want je kan niks doen. Je moet gewoon wachten en hopen dat iemand jou belt of dat je bericht ziet op Facebook, Twitter of Instagram", zegt Heather Tackling-Court.



Dochter nog op Sint-Maarten

Heather is geboren en getogen in Sint-Maarten. Vijf jaar geleden verhuisde ze naar Beilen. Haar 16-jarige dochter gaat op het eiland naar school. "Het lijkt er nu op dat er maanden geen stroom is en dan kan je daar gewoon niet wonen. Dus wij gaan proberen haar naar Nederland te halen."



Benefiet en inzameling

In Beilen kan Heather niet zoveel doen voor haar landgenoten. Toch probeert ze al wat acties van de grond te krijgen. "Het is lastig, maar er is een groot netwerk van Caraïbische mensen in Nederland en die spreken heel vaak met elkaar. Inmiddels hebben we al wel een paar dingen in gang. Er komt bijvoorbeeld een benefietconcert in Rotterdam."



Heather zit er ook aan te denken om spullen in te gaan zamelen voor haar landgenoten in Sint-Maarten. "Ik weet van eerdere orkanen wat belangrijk: luiers, kleren voor kinderen, schoenen, babymelkpoeder. Dat soort dingen.