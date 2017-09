Vliegveld krijgt 2,5 miljoen van Regio Groningen-Assen

EELDE - De Regio Groningen-Assen betaalt 2,5 miljoen euro mee aan de investeringsplannen voor Groningen Airport Eelde.

De twaalf Drentse en Groningse gemeenten en de provincies Drenthe en Groningen, die samen in de Regio Groningen-Assen (RGA) zitten, hebben dat zojuist unaniem besloten.De financiële bijdrage is bedoeld voor een routeontwikkelingsfonds, ter ondersteuning van nieuwe vliegverbindingen vanaf Eelde. Met geld uit dit fonds kunnen aanloop- en marketingkosten van nieuwe, nog onrendabele vluchten gecompenseerd worden. Het is een middel om luchtvaartmaatschappijen voor Eelde te laten kiezen.Zo wil Eelde, naast de hub naar Kopenhagen, ook graag verbindingen met knooppunten als München, Frankfurt, Manchester of Brussel. "Zo kun je Noord-Nederland beter verbinden met de rest van de wereld", stelt de luchthaven.De bijdrage van 2,5 miljoen was aan de RGA gevraagd door de vijf aandeelhouders van het vliegveld, dat zijn de provincie Drenthe, Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen. Die willen de regionale luchthaven de komende jaren uitbouwen tot de toegangspoort van het Noorden. Hiervoor is 46 miljoen nodig. In het routeontwikkelingsfonds willen ze tien miljoen euro.Omdat de hele noordelijke regio profijt heeft van een goed geoutilleerd regionaal vliegveld, werd ook het regionale samenwerkingsverband benaderd voor steun. In dit samenwerkingsverband zitten ook de vijf aandeelhouders zelf, die zelf ook al fors meebetalen aan de investeringsplannen Gedeputeerde Cees Bijl, voorzitter van de aandeelhouders, is blij met de bijdrage uit de regio. "Hiermee onderschrijft de Regio Groningen-Assen het belang van de luchthaven en de economische ontwikkeling van het hele gebied. We hebben altijd aangegeven een zo breed mogelijk draagvlak te willen voor de ontwikkelingsplannen van het vliegveld, van zowel publieke als private partijen. Dit geld uit de regio voor het routeontwikkelingsfonds past daar uitstekend bij", aldus Bijl.Regio Groningen-Assen bestaat sinds 1996 en is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn. In regioverband investeren de gemeenten en beide provincies in het versterken van de economie en verbetering van de gebiedskwaliteit.