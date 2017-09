Motorcrossers Woldendorp en Kroon maken zich op voor Assen

Paul Woldendorp en Dylan Kroon (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

MOTORCROSS - Paul Woldendorp (48) uit Yde en Dylan Kroon (14) uit Hoogeveen zijn komend weekend de twee Drentse deelnemers tijdens de MXGP op het TT Circuit van Assen. Woldendorp treedt voor de derde keer aan bij de veteranen. Kroon debuteert in de strijd om het Europees Kampioenschap in de 150 Cup.

Geschreven door Karin Mulder

"Het is natuurlijk wel mooi dat er zoveel publiek zit, maar ik maak me er niet zenuwachtig om", zegt Kroon die normaal op een 125cc-motor rijdt. Komend weekend stapt hij op een 150cc en dus traint hij op de Pottendijk bij Emmer-Compascuum op een soortgelijk exemplaar. "Je moet veel zuiverder en ronder rijden met deze motor. Maar het gevoel is goed, dus we gaan het zien. Ik hoop dat ik gewoon een goede wedstrijd rijd. Welke plaats daarbij hoort zien we dan wel weer", laat Kroon weten.



'Waterballet was geweldig'

Voor automonteur Paul Woldendorp is het de derde keer dat hij op het TT Circuit crosst. Vorig jaar stond hij na de eerste manche op de dertiende plaats. De tweede manche voor de veteranen was meteen na een grote stortbui. "Het was gewoon geweldig, een belevenis. Dat vergeet je natuurlijk nooit meer en de prestatie was goed", verklaart Woldendorp die juist in dat waterballet als achtste finishte.



'We gaan zien waar het schip strandt'

In de finale van die kletsnatte wedstrijd moest de Drent zelfs even z'n bril afdoen omdat z'n vizier-roll op was. "Dat is heel slecht voor je ogen. Daar heb je dan nog wel een paar dagen last van." Een gebroken sleutelbeen zorgde ervoor dat de 48-jarige inwoner van Yde dit seizoen wat later op gang kwam dan normaal. "We gaan de lat niet te hoog leggen. We gaan er een leuk weekend van maken en dan zien we wel waar het schip strandt."