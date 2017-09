PvdA: Tynaarlo wil onderzoek naar Tiny Houses

Een tiny house (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

VRIES - De PvdA in Tynaarlo wil dat de gemeente onderzoek doet naar de mogelijkheid om Tiny Houses te plaatsen in de gemeente.

Dat zijn kleine betaalbare huisjes voor één of twee personen, die geen behoefte hebben aan een groot huis. Ook is er volgens de PvdA steeds meer behoefte aan tijdelijke woningen.



Volgens de PvdA groeit het aantal één- en tweepersoonshuishoudens de komende jaren en beschikt de gemeente Tynaarlo over voldoende grond om dat soort huizen te plaatsen. Zo kan volgens de partij tegemoet worden gekomen aan de vraag naar betaalbaar wonen.