Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Stevige buien vandaag en ook dit weekend wordt het slecht weer. Hierdoor zijn verschillende buitenactiviteiten afgelast. Zo zou stichting Hoogvliegers zaterdag met 42 chronisch zieke of gehandicapte kinderen een vliegtuig besturen. Door het slechte weer moest de stichting de vluchten afblazen.

Maar er zijn ook nog een boel evenementen in de provincie die wel doorgaan. Hieronder een aantal tips.Meer dan vierduizend monumenten in heel Nederland zijn dit weekend open voor bezoekers. Ook in Drenthe openen diverse monumenten de deuren. Ook houden gidsen van Natuurmonumenten excursies in de natuur.Assen 24 uur in beweging krijgen dat is het doel van 24 uur Assen. Zoveel mogelijk sportverenigingen in Assen werken zich tegelijkertijd in het zweet. Het evenement is op vrijdag- en zaterdagavond. Er is een speciale facebookpagina met de clubs die meedoen aan het evenement.Zoek 1000 verschillende soorten vogels, vlinders, vleermuizen, planten, bomen, vissen of insecten. Dat is de bedoeling van de 1000-soortendag. Natuurclub IVN-KNNV Assen organiseert dit evenement van het weekend. Dat is de eerste keer. Centrale locatie is het Duurzaamheidscentrum in het Asserbos.Kunstliefhebber? Kom dan zaterdag of zondag naar Kunst aan de Vaart. Ruim zeventig kunstenaars presenteren werk op veertig locaties aan de Asser Vaart. Het is de elfde keer dat dit evenement wordt georganiseerd. Op zaterdagavond is er ook een concert op de Markt.Mythen en Sagen dat is het thema van de 57ste editie van het Floraliacorso in Frederiksoord. Twaalf corsogroepen doen dit weekend mee aan de optocht. Per wagen zijn er 40.000 tot 80.000 dahlia's nodig. Vanochtend nam RTV Drenthe al een kijkje bij de praalwagens . Zaterdagavond rijden verlichte corsowagens over een verlicht parcours door De Tuinen.