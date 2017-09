Herlings vreest regen Assen: Als de radiator dicht komt te zitten is het gebeurd

Karin Mulder en Jeffrey Herlings tijdens De Warming Up (foto: RTV Drenthe)

MOTORCROSS - Drievoudig wereldkampioen Jeffrey Herlings (22) uit het Brabantse Elsendorp maakt zich zorgen over de weersomstandigheden van komend weekend tijdens de strijd om het WK motorcross op het TT Circuit van Assen.

Geschreven door Karin Mulder

"Vorig jaar hadden we hier een enorm modderballet. Dit jaar houden we het misschien een beetje meer droog, maar ik zie het donker in. De combinatie van water en zand is slecht voor de motor. Vorig jaar stopte de motor ermee op de finish, maar toen had ik net m'n punten binnen", zegt Herlings. "De radiators komen dan dicht te zitten door het zand en de modder. En dat is dan net als cement. Als jij geen zuurstof krijgt val je ook om, en zo is het met een motor ook."



Cairoli 'normaalgesproken' wereldkampioen in Assen

Herlings staat na zeventien van de negentien rondes is de strijd om de wereldtitel in de MXGP op de tweede plaats. Antonio Cairoli is de trotse leider in de stand. Hij heeft 96 punten voorsprong in het kampioenschap. Ieder weekend zijn er 50 punten te verdienen en dus wordt de 31-jarige Italiaan in Assen 'normaalgesproken' wereldkampioen. "Hij is gewoon de beste geweest over het hele jaar. Dat is dik verdiend. Zover ik weet heeft hij geen blessures opgelopen. Elke keer aanwezig geweest. Hij heeft veel gewonnen. Dus verdiend kampioen als hij het gaat worden", aldus Herlings.



'Overwinning zou kers op de taart zijn'

De 22-jarige Brabander won vorig weekend nog de Grand Prix van Amerika. Voor Assen heeft hij z'n ambities wat bijgesteld. "Met een podium ben ik tevreden, maar een overwinning zou een kers op de taart zijn", besluit Herlings.



Programma MXGP Assen

Zaterdag

Vanaf 8.30 uur vrije training

12.55 uur: Race 1 - Veteranen - VMX

13.40 uur: Race 1 - Vrouwen - WMX

14.15 uur: Tijdtraining MX2

14.45 uur: Tijdtraining MXGP

16.25 uur: Kwalificatie MX2

17.10 uur: Kwalificatie MXGP

17.55 uur: Race 1 - EMX 150



Zondag

8.45 uur: Race 2 - Veteranen - VMX

9.45 uur: Race 2 - Vrouwen - WMX

10.25 uur: Warming Up MX2

10.45 uur: Warming Up MXGP

11.30 uur: Race 2 - EMX 150

13.15 uur: Race 1 MX2

14.15 uur: Race 1 MXGP

16.10 uur: Race 2 MX2

17.10 uur: Race 2 MXGP