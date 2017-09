Liveblog FC Emmen - Fortuna Sittard

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond de tweede thuiswedstrijd van dit seizoen. Tegenstander is Fortuna Sittard, de ploeg die in de eerste drie duels zes punten verzamelde.

De Limburgse formatie versloeg FC Dordrecht en Almere City, maar ging kansloos onderuit tegen Jong Ajax.FC Emmen heeft één punt minder dan Fortuna Sittard, maar is met 5 punten uit drie duels nog wel ongeslagen.Trainer Dick Lukkien wijzigt zijn elftal vanavond op twee posities. Michiel Hemmen start als spits en Nick Bakker is linksback. Michael Chacon begint daardoor op de bank en Tim Siekman is geblesseerd.Volg de wedstrijd live op Radio Drenthe of via de liveblog: