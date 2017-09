Messentrekker ziet droombaan bij leger in rook opgaan: 20 uur werkstraf

(foto: Pixabay / Niek Verlaan)

Assen – Een 19-jarge man uit Zeewolde is veroordeeld tot een werkstraf van twintig uur voor het dreigen met een mes.

De man volgde een Veva-opleiding bij Defensie in Assen. Het was zijn droom om bij de Landmacht te werken. In de kazerne zette hij een medestudent een mes op de keel. Een grapje zegt hij.



Hij bietste een sigaret bij de student. Toen hij die niet kreeg, nam de Zeewoldenaar zijn slachtoffer in de houdgreep en plaatste het mes op de hals van de medestudent.



Nog drie keer

Later op de dag herhaalde hij zijn actie nog drie keer. Het slachtoffer besloot het voorval te melden, waarop de man zijn spullen mocht pakken.



De Zeewoldenaar vertelde bij de rechter dat het nooit zijn bedoeling was geweest om te dreigen. "Het was slechts een grapje. Het gebeurt wel vaker in de kleedkamer. Dan wordt er ook gesmeten met bezems en stoelen." De rechter hield hem fijntjes voor dat een mes trekken wel van een hele andere orde was.



Weg droom

De dader vertelde ook dat hij was gestopt met zijn ADHD-medicatie. Daarom was het ‘druk’ in zijn hoofd. Inmiddels slikt hij weer Ritalin. Hij betreurde het gevolg van zijn actie: ‘Een grote droom is in rook opgegaan.’