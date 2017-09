Fietser raakt gewond bij ongeluk in Assen

De fietser raakte gewond (foto: Van Oost media)

ASSEN - Een fietser is vanavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in de Weiersstraat in Assen.

Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk.