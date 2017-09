Paal, lat en penalty gemist: FC Emmen scoort niet tegen Fortuna Sittard

de bank van FC Emmen (archieffoto)

VOETBAL - FC Emmen had een overwinning verdiend tegen Fortuna Sittard, maar kwam op eigen veld niet verder dan 0-0.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

De Drentse club raakte twee keer de paal, zag één schot op de lat belanden en miste in de persoon van Anco Jansen ook nog een strafschop.



Tot overmaat van ramp werd vlak voor tijd Cas Peters met een directe rode kaart van het veld gestuurd.



Na vier duels is FC Emmen nog steeds ongeslagen, maar heeft het inmiddels al zes verliespunten.



Later meer...