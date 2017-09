Cas Peters na rode kaart: Ik dacht 'waarom trekt ie nou geel'

VOETBAL - Cas Peters begrijpt niets van de rode kaart die hij van scheidsrechter Christian Mulder kreeg voorgeschoteld in de slotfase van het thuisduel tegen Fortuna Sittard. "Waarom geeft ie me nou geel, dacht ik, waarna ik zag dat hij rood trok. Belachelijk", aldus Peters.

De reactie van Peters was begrijpelijk. Ja, hij kwam wat onbezonnen in. Maar nee, hij kwam totaal niet met de intentie in om zijn tegenstander te blesseren. "Ik zette mijn kont erin, maar dat deed hij ook. Ja, ik zet hem iets breder in en mijn heup komt tegen zijn heup. Dat was alles."Peters twijfelde zelfs of het een overtreding was. "De bal viel tussen ons en de lijn in en misschien oogt het alsof ik wat blind in kom, maar dit doe ik altijd, dagelijks op de training. Nee, eigenlijk vind ik het geen overtreding."Scheidsrechter Mulder wilde na afloop niet voor de camera reageren. "Dat is min of meer de afspraak die we het scheidsrechterskorps hebben gemaakt. Mijn eerste indruk was dat Peters zijn directe tegenstander met de noppen in zijn kuit raakte en daar heb ik naar gehandeld. Maar pas maandag moet het rapport ingediend zijn", aldus de Groningse arbiter.Peters is in ieder geval heel stellig. "Als er een straf komt, ga ik in beroep. Ik verdien hier geen enkel duel schorsing voor en hoor volgende week gewoon te starten."