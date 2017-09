Hurry-Up vanavond toch live te zien op Fanseat

HANDBAL - De kou is uit de lucht. De wedstrijden van Hurry-Up in de BENE-League zijn vanaf vanavond toch te zien via de internetsite van Fanseat, de nieuwe zendgemachtigde voor de live-wedstrijden in de competitie van de beste zes clubs uit Nederland en België.

Live-uitzending Hurry-Up op losse schroeven

Hurry-Up-voorzitter Hendrikus Velzing dreigde de cameraploeg van betaalsite Fanseat (een abonnement kost 8 euro per maand) de toegang tot de hal te ontzeggen, omdat de club uit Zwartemeer meer geld wilde zien ter compensatie voor het mislopen van sponsorinkomsten.Volgens Velzing loopt de Zwartemeerse club veel advertentie-inkomsten mis door het wegvallen van de deal die club had met Podium TV en het Dagblad van het Noorden.Duidelijk is geworden dat Hurry-Up geen financiele tegemoetkoming ontvangt, maar dat er bij Fanseat meer aandacht komt voor de sponsors van Hurry-Up. Hoe dat er precies uit gaat zien wordt de komende periode duidelijk. "Daarover moeten we nog in overleg", aldus Velzing.De deal met Fanseat, de BENE-League en het NHV (de nationale handbalbond) geldt voor de komende drie seizoenen.Overigens mag Podium TV, net als TV Drenthe, wel gewoon de samenvatting uitzenden van de duels van Hurry-Up. Het is nog onduidelijk of Podium TV dat gaat doen. Op TV Drenthe zijn de beelden in ieder geval wel te zien, zoals morgenavond in Drenthe Nu de eerste wedstrijd van het team van Martin Vlijm tegen het Belgische Sasja in samenvatting te zien zal zijn.Wedstrijden om de nationale beker en, later in het seizoen, in de strijd om de nationale titel mogen wel live worden uitgezonden door TV Drenthe.