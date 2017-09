FC Emmen vreest Hemmen tijdje kwijt te zijn

VOETBAL - Kort na afloop van de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard dacht FC Emmen-trainer Dick Lukkien dat hij zijn spits Michiel Hemmen op tijd naar de kant had gehaald, maar een half uur later draaide hij zijn mening bij. "We vrezen dat we hem een tijdje moeten missen", aldus de oefenmeester.

Paal, lat en gemiste strafschop: FC Emmen scoort niet tegen Fortuna Sittard

Cas Peters over rode kaart: 'Waarom trekt hij nou geel, dacht ik'

Alle uitslagen in de Jupiler League in speelronde 4

Dat is een lelijke streep door de rekening van Lukkien, die met Hemmen zijn tweede lange centrumspits in de lappenmand ziet belanden. Mario Bilate speelde alleen de eerste competitiewedstrijd mee en heeft inmiddels al drie wedstrijden moeten toekijken met een breukje bij zijn teen. Bilates' voet zit op dit moment nog in het gips en de verwachting is dat hij in ieder geval de de komende twee weken nog niet inzetbaar zal zijn.Hemmen greep na zo'n twintig minuten voor tijd naar zijn hamstring, nadat hij in een duel zijn been wat overstrekt had. Aanvankelijk leek het allemaal mee te vallen, maar na de wedstrijd bleek het toch ernstiger. Vermoedelijk wordt Hemmen maandag nader onderzocht en zal duidelijk worden hoelang de aanvaller uit de roulatie zal zijn.Naast de twee blessuregevallen kreeg Cas Peters tegen Fortuna Sittard ook nog eens direct rood, waardoor de kans bestaat dat Emmen volgende week tegen NEC drie spitsen moet missen. Maandag wordt duidelijk of en zo ja, hoe zwaar Peters zal worden bestraft door de tuchtcommissie, al liet Lukkien na afloop van de wedstrijd al weten hoe dan ook in beroep te gaan tegen een sanctie.