Auto in de sloot op de N34 bij Gieten: bestuurder gewond

De auto kwam tot stilstand in de sloot (foto: persbureau Meter)

GIETEN - Bij een ongeluk op de rotonde in de N34 bij Gieten is afgelopen nacht een automobilist gewond geraakt.

De bestuurder van een bestelauto raakte door onduidelijke oorzaak de macht over het stuur kwijt op de rotonde. De auto kwam in de berm terecht en kwam tot stilstand in de sloot naast de weg.



De automobilist is naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend.