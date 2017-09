Evenementen afgelast vanwege regen

Praalwagen tijdens de corso in Frederiksoord (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Evenementen in Drenthe hebben last van de regenval van gisteren en vandaag. Onderdelen van programma's zijn afgelast of aangepast.

Uitmarkt Emmen

Zo is het buitenprogramma van de Uitmarkt in Emmen vanmiddag afgelast. Tijdens het festival ter opening van het culturele seizoen zouden verenigingen zichzelf presenteren op het Raadhuisplein en het Marktplein, maar volgens de organisatie staan de kraampjes in het water en kwamen er veel afzeggingen binnen. Het binnenprogramma in Theater de Atlas gaat wel gewoon door, net als het buitenprogramma vanavond. Op verschillende podia in de stad zijn optredens van onder meer het Noordpool Orkest, De Kast en VOF de Kunst.



Corso Frederiksoord

Tijdens de Floraliacorso in Frederiksoord zouden praalwagens zoals elk jaar 's avonds door De Tuinen rijden, maar vanavond niet. Het avondcorso is verplaatst naar de openbare weg, omdat het pad waar de wagens overheen rijden onbegaanbaar is. Het avondcorso begint om 20.00 uur.



Corso Elim

Het programma van de corso in Elim is ook aangepast. De praalwagens zouden om 14.00 uur door het dorp gaan, maar dit is opgeschoven naar 15.00 uur.



Weer

Tegen het einde van de ochtend stopt het met aanhoudend regenen. Verspreid over de middag vallen er nog wel enkele buien, mogelijk met een donderklap. Vanavond is het droog.



Is uw evenement ook (gedeeltelijk) afgelast of aangepast? Laat het de redactie weten via redactie@rtvdrenthe.nl of via WhatsApp (06 31 509 219)