Rotary Noord-Nederland stuurt hulppakketten naar Sint-Maarten

Nederlandse marinier op Sint-Maarten (foto: EPA/Gerben van Es)

STADSKANAAL - Het district Noord van Rotary Nederland stuurt hulppakketten naar het door orkaan Irma getroffen Sint-Maarten.

Het gaat om zogeheten ShelterBoxes. Deze dozen met inhoud zijn ontwikkeld voor gebieden waar mensen zijn getroffen door natuurrampen. In de dozen zit geen voedsel, maar onder meer een grote tent, slaapmatjes, thermodekens en een waterfilter.



"Elke Rotary-vereniging in Nederland heeft een aantal van die dozen staan", zegt Hans Klopstra van Rotary Noord-Nederland. "Wij roepen alle verenigingen op om een paar dozen naar Sint-Maarten te sturen."



In Nederland zijn zo'n achthonderd Rotary-verenigingen. "Als elke vereniging nou een aantal dozen stuurt, zitten we zo op duizend", aldus Klopstra. Hij wil volgende week bekendmaken hoeveel hulppakketten er naar Sint-Maarten gaan.